Produkcja przemysłowa w Niemczech odbiła, ale nieco poniżej prognoz

fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2023 r. produkcja przemysłowa w Niemczech zwiększyła się o 0,3 proc. w porównaniu z marcem.

Odczyt okazał się niższy niż zakładała konsensus rynkowy na poziomie 0,5 proc., wskazuje jednak na odbicie po zrewidowanym w górę z -3,4 do -2,1 proc. spadku miesiąc wcześniej.

W skali roku, produkcja skorygowana o liczbę dni roboczych była o 1,6 proc. wyższa niż w kwietniu 2022 r. oraz o 2 proc. niższa dla odczytu nie wyrównanego sezonowo. W marcu było to odpowiednio +2,3 i +2,4 proc.

Pomimo wzrostu produkcji w kwietniu, słabość nowych zamówień rysuje pesymistyczny obraz dla przemysłu w nadchodzących miesiącach. Zamówienia w przemyśle spadły w kwietniu o 0,4 proc. Odbił za to eksport, szczególnie do Chin, ale – zdaniem ekonomistów – zjawisko to może mieć tylko czasowy charakter. W ich opinii, perspektywy pozostają niepewne.

Obawy podzielają przedstawiciele branż eksportowych. Zgodnie z badaniem Ifo, nastroje panujące w tym segmencie spadły w maju do najniższego poziomu od listopada 2022 r.