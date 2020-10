International Organisation of Vine and Wine (OIV), organ branży winiarskiej oczekuje, że tegoroczna globalna produkcja wina pozostanie poniżej pięcioletniej średniej nadwątlona słabszymi wolumenami z Południowej Ameryki ograniczeniami produkcji w Unii Europejskiej.

Aktualna prognoza OIV zakłada, że w 2020 r. produkcja wina wyniesie od 253,9 do 262,2 mln hektolitrów, ze średnim szacunkiem na poziomie 258 mhl (1 hlm to 133 standardowe butelki).

To drugi z rzędu rok, kiedy produkcja ma pozostawać poniżej średniej po jej wzroście do niemal rekordowych wartości w roku 2018.

Paryska organizacja ocenia, że państwa UE, do których należą trzej najwięksi producenci wina na świecie - Włochy, Francja i Hiszpania - osiągną 159 mhl, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do 2019 r., ale wciąż poniżej średniej.

Do tego OIV spodziewa się, ze całkowita produkcja na półkuli południowej spadnie o 8 proc. w stosunku do 2019 r. do 49 mlh, a ujemna tendencja napędzana będzie sięgającym 17 proc. spadkiem w Argentynie.