Prof. Barbara Piontek przewodniczącą rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej

Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Barbara Piontek została w piątek przewodniczącą rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Prof. Piontek weszła w skład rady największej górniczej spółki niespełna półtora tygodnia temu. Zastąpiła w niej prof. Jana Wojtyłę, który przewodniczył pracom rady nadzorczej przez ostatnie ponad cztery lata. W piątek obradująca w trybie online rada wybrała ze swojego grona nową przewodniczącą, powierzając tę funkcję prof. Barbarze Piontek.



Zmiany swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej PGG, którym był prof. Wojtyła, dokonało 21 października Towarzystwo Finansowe Silesia, będące - obok m.in. wiodących krajowych spółek energetycznych i Węglokoksu - jednym z akcjonariuszy PGG. Zmianę tłumaczono przede wszystkim chęcią wzmocnienia nadzoru właścicielskiego.



Prof. Barbara Piontek jest ekonomistką, profesorem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest ekspertką z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki.



Od czerwca tego roku prof. Piontek pracuje również w radzie nadzorczej spółki Tauron Polska Energia, a w latach 2016-2020 była wiceprzewodniczącą rady nadzorczej w Tauronie Wytwarzanie. W 2018 r. została również przewodniczącą rady nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy do Społecznej Rady Gospodarczej przy wojewodzie śląskim, a także komitetu sterującego Programu dla Śląska przy wojewodzie oraz rady wykonawczej ds. tego programu przy Kancelarii Premiera.



Prof. Piontek była również doradcą strategicznym firm różnej wielkości, jest ekspertką ds. zarządzania strategicznego oraz procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym - także energetycznym. Tworzyła strategie rozwoju miast oraz biznesplany inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.



W ostatnich miesiącach prof. Barbara Piontek była wymieniana w mediach jako potencjalna kandydatka do zarządu Tauronu lub Polskiej Grupy Górniczej, którą od powołania w 2015 roku kieruje prezes Tomasz Rogala.



PGG to największy w UE producent węgla kamiennego, zatrudniający blisko 40 tys. osób. W ub. roku kopalnie PGG wydobyły ok. 29,5 mln ton węgla. W tym roku - w związku ze znaczącym spadkiem zapotrzebowania na węgiel i skutkami epidemii koronawirusa - roczna wielkość wydobycia może wynieść (według nieoficjalnych szacunków) około 23,8 mln ton.



Obecnie, obok prof. Barbary Piontek, członkami rady nadzorczej PGG są: Michał Stępniewski, Krystian Probierz, Michał Czarnik, Tomasz Heryszek, Zbigniew Karwowski, Mariusz Skowronek i Dariusz Wędzki. Poprzednie zmiany personalne w radzie miały miejsce w ostatnich tygodniach z inicjatywy spółek, będących akcjonariuszami PGG.