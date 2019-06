Prokuratura wzywa inwestorów MCI

Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie funduszu MCI TechVentures 1.0 i wzywa pokrzywdzonych inwestorów.

Prokuratura sprawdza, czy w okresie od 2012 do 2019 r. nie doszło do zamierzonego niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości około 400 mln zł, zdeponowanym przez około 1000 inwestorów, którzy kupili certyfikaty inwestycyjne funduszu. W komunikacie podano, że inwestorzy ci mieli zostać wprowadzeni w błąd co do możliwości realizacji zysków w przypadku złożenia dyspozycji wykupu posiadanych certyfikatów. Chodzi o sprawę funduszu, którego certyfikaty były regularnie umarzane, ale zgodnie z zapisami statutowymi MCI Capital miał pierwszeństwo w umorzeniach i z tego prawa korzystał. W rezultacie pozostali inwestorzy nie odzyskali w tym roku pieniędzy i na kolejną możliwość muszą czekać 12 miesięcy (bez gwarancji, że także wtedy cokolwiek odzyskają). Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital, w rozmowie z „Parkietem” tłumaczył, że inwestycje private equity/venture capital to inwestycje długoterminowe, uprzywilejowanie kierowanej przez niego spółki jest opisane w statucie, a sama firma ma zobowiązania wynikające m.in.z obligacji, które musi wkrótce spłacić.