Przekąsaki Ewy Chodakowskiej zachęcą dzieci do zdrowej diety i ćwiczeń

Wiceprezes BeBio i udziałowiec w spółce Purella ma nową misję: Ewa Chodakowska chce wyrabiać w dzieciach dobre nawyki, by poprawić stan ich zdrowia i pokazać, że ruch i właściwa dieta mogą być świetną zabawą.

Z badań WHO i HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Pandemia i związane z nią ograniczenia tylko pogorszyły sytuację. Tempo życia, dostępność wysokoprzetworzonej żywności, stres, cyfryzacja, a przede wszystkim brak świadomości powodują, że dzieci są mało aktywne, mają dietę ubogą w witaminy, są ospałe i słabo skoncentrowane.

– World Obesity Federation szacuje, że do 2030 r. ponad milion dzieci w Polsce będzie cierpiało z powodu nadwagi lub otyłości. W sierpniu i wrześniu 2020 r. razem z zespołem Be Diet Catering zapytaliśmy niemal 800 rodzin o nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną ich dzieci. Okazało się, że przeważająca część dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę lub otyłość, a 46 proc. nie uprawia żadnego sportu. Dlatego po dekadzie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, które kierowałam głównie do kobiet, przyszedł czas na kolejny krok. Pora rozruszać młode pokolenie i zadbać o zdrowie najmłodszych. W tym celu powstały przekąski dla dzieci przygotowane wspólnie z Purella Superfoods i naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także animowane treningi dla najmłodszych – mówi Ewa Chodakowska, wiceprezes BeBio.

Działania edukacyjne i aktywizujące dzieci to m.in. animowany trening dla najmłodszych, który od 1 czerwca, Dnia Dziecka, będzie bezpłatnie dostępny na platformie treningowej BeActiveTV.

Inwestycja w nowoczesną fabrykę

Nowe moce: Inwestycja zakończyła się w styczniu bieżącego roku, a produkcja ruszyła w lutym. Teraz fabryka spółki Purella Superfoods w Białymstoku wytwarza około 300 tys. batonów dziennie. materiały prasowe

Przekąski z linii BeRaw Kids – batoniki, smoothie, żelki na bazie soków owocowych bez dodatku żelatyny i cukru oraz musy owocowo-warzywne z jednej strony mają odpowiadać oczekiwaniom rodziców, z drugiej – upodobaniom dzieci. Wyróżnia je prosty skład, brak dodatku cukru, oleju palmowego oraz sztucznych aromatów i barwników. Zostały wzbogacone witaminami A i C, wapniem, magnezem, selenem i cynkiem.

Ich producentem jest spółka Purella, której udziałowcami są Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis – mają około 20 proc. akcji.

Purella mogła się podjąć wytwarzania superfoodów dla najmłodszych dzięki inwestycji w nowoczesny zakład produkujący zdrową żywność. Nowa fabryka zajmuje 3000 m kw. w strefie ekonomicznej w Białymstoku. Ponad 9 mln zł dotacji z PARP pozwoliło Purelli zamontować m.in. nowoczesne, wydajne linie do produkcji batonów, pakowania produktów małych formatów i produktów sypkich. W budynku znajduje się także laboratorium badawczo-rozwojowe z kompleksem biur. Inwestycja zakończyła się w styczniu bieżącego roku, a produkcja ruszyła w lutym. Teraz zakład wytwarza około 300 tys. batonów dziennie.

– Własny zakład produkcyjny to dla nas kamień milowy. Nowa linia produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana, sterowana komputerowo i bardzo wydajna, co czyni z niej jedną z najnowocześniejszych w naszym kraju. Własna produkcja i laboratorium umożliwią firmie rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych – podkreśla Michał Czerwiński, prezes Purelli.

Animacja dla najmłodszych

Założeniem biznesowym linii BeRaw Kids jest demokratyzacja zdrowego jedzenia, szeroka dostępność produktów (m.in. w dyskontach i sieciowych drogeriach) i niska cena – batoniki kosztują około 2,5 zł, w promocji można je kupić poniżej 2 zł.

– To nasze marzenie, by wysokiej jakości zdrowe przekąski były dostępne dla każdego. Nowy zakład i zwiększony potencjał produkcyjny pozwoli nam nie tylko osiągnąć ten cel, lecz także realizować kolejne projekty, nad którymi od dawna wspólnie z Purellą pracujemy – podkreśla Ewa Chodakowska.

Rynek zdrowych przekąsek rozwija się dynamicznie. Polacy cenią produkty smaczne, innowacyjne, z zawartością witamin.

– Zaczynaliśmy od czterech batonów. Dziś mamy w portfolio ponad 80 produktów, a kolejne 20 czeka na premierę. Od początku najważniejsza dla nas była jakość i realny wpływ na tworzenie produktów, a współpraca z Purellą daje nam takie możliwości – twierdzi Lefteris Kavoukis, inwestor w Purella Superfoods.

Dzieci są bardzo wymagającymi odbiorcami, dlatego Ewa Chodakowska i Lefteris Kouvakis wiedzieli, że muszą stworzyć dla nich coś wyjątkowego.

– Do nauki zdrowych nawyków żywieniowych i ruchu zachęcają najmłodszych rysunkowe postaci – Przekąsaki. Dzieci mogą ćwiczyć razem z nimi. Takich materiałów nie ma w Polsce, ani nawet na świecie. Koszty przygotowania animacji są ogromne, jednak jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować naszą misję dbania o zdrowie dzieci – deklaruje trenerka.