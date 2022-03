Przełom w ukraińskim konflikcie?

Widać to chociażby po Wall Street, która od pewnego już czasu zdaje się grać na zakończenie wojny, ignorując jednocześnie sygnały płynące z rynku długu (wzrosty rentowności amerykańskich obligacji), które są z kolei odbiciem rosnących oczekiwań na mocniejsze podwyżki stóp procentowych przez Fed (50 pb. w maju i podobnie w kolejnych miesiącach).

Dzisiaj dolar nieznacznie traci na szerokim rynku i można to tłumaczyć sentymentem związanym właśnie z sytuacją w Ukrainie. Barierę 1,10 i zarazem spadkową linię trendu rysowaną od 10 lutego naruszył EURUSD, co pokazuje, że euro będzie reagować na wojenne doniesienia. Ma to związek z oczekiwaniami, co do polityki ECB, która miałaby być blokowana właśnie przez utrzymującą się niepewność w Europie Wschodniej.

W gronie najsilniejszych walut są dzisiaj korony skandynawskie, co potwierdzałoby przedstawioną wcześniej tezę o powodach lepszego sentymentu. Niewiele odreagowuje brytyjski funt, który wczoraj został mocno przeceniony po słowach szefa Banku Anglii, który zasłonił się "sporą niepewnością" zapytany o perspektywy podwyżek stóp procentowych. Nieśmiało odbija też japoński jen, chociaż wczorajsze cofnięcie USDJPY po naruszeniu bariery 125,00 być może będzie sygnałem do krótkoterminowego przesilenia - rynek może grać na to, że BOJ ostatecznie porzuci swoje działania obawiając się nadmiernego osłabienia się jena.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwróci kwartalny raport Banku Anglii (godz. 13:00), oraz popołudniowe informacje z USA (odczyt indeksu zaufania konsumentów o godz. 16:00) oraz wystąpienia członków Fed (Williamsa i Harkera).

EURUSD - próba naruszenia linii spadkowej trendu

Inwestorzy na euro próbują budować scenariusze w oparciu o to, jak może dalej potoczyć się konflikt na Ukrainie. Stąd też każde sygnały zmierzające do rozejmu, który pozwoliłby na dalsze rozmowy pokojowe, są odbierane pozytywnie, gdyż zdejmuje to czynnik niepewności z Europejskiego Banku Centralnego i pozwala rozegrać oczekiwania na wcześniejszą podwyżkę stóp procentowych.

Tak jest też i dzisiaj po doniesieniach Financial Times sugerujących, że Rosja zmieniła swoje kryteria brzegowe podczas negocjacji, jakie odbywają się teraz ze stroną ukraińską w Turcji. Czy jednak te rozmowy coś wniosą, to trudno ocenić. Niewątpliwie ofensywa rosyjska została zatrzymana i teraz Kreml będzie próbował jakoś wyjść z tej sytuacji, gdyż wojna może przecież trwać miesiącami.

Warto pamiętać jednak o tym, że scenariusz wcześniejszej podwyżki stóp przez EBC jest obecnie mocno życzeniowy. Formalnie taki ruch mógłby mieć miejsce najwcześniej w końcu roku, a do tego czasu Fed może zrealizować całą serię podwyżek, w tym kilka ruchów po 50 pb.

Niemniej, technicznie naruszenie linii spadkowej trendu na EURUSD może dać przestrzeń do odreagowania w stronę oporów przy 1,1060-70.