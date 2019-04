Przełomowa decyzja KNF

Billon otrzymał licencję e-money. To krok milowy w kierunku stworzenia banku opartego na technologii blockchain.

Billon to polsko-brytyjskiego fintech, twórca blockchainowej aplikacji do mikropłatności aspirujący do bycia e-bankiem. W sierpniu zeszłego roku Billon Solutions (spółka z Grupy) zawnioskował do polskiego nadzorcy o licencję e-money, czyli zezwolenie na wydawanie pieniądza elektronicznego, którego wartość jest taka sama, jak gotówki i pieniędzy na rachunku bankowym oraz świadczenie usług płatniczych. Żmudna weryfikacja zakończyła się sukcesem. We wtorek (23 kwietnia) Komisja Nadzoru Finansowego uznała prośbę Billona. Upraszczając fintech dostał zielone światło na prowadzenie rachunku, wydawanie kart płatniczych, dokonywanie transakcji, czy wymianę walut. Jest to pierwsze tego typu zezwolenie wydane w Polsce przez KNF.

Zobacz więcej Nadchodzi era e-pieniądza – zapowiadają przedstawiciele technologicznej spółki Billon. Pracują nad platformą płatności e-commerce. Na zdjęciu Andrzej Horoszczak, prezes i założyciel spółki. Michał Dyjuk, Forum

- Licencja instytucji pieniądza elektronicznego to milowy krok w rozwoju Billona. Dzięki zezwoleniu będziemy mogli oferować firmom cały szereg rozwiązań, wykorzystujących potencjał pieniądza elektronicznego. Mogą to być przelewy P2P [np. przez e-mail i na telefon – red.], mikropłatności za treści multimedialne, czy e-commerce, albo wypłaty korporacyjne dokonywane po znacznie niższych kosztach niż w przypadku standardowych systemów bankowych - mówi Wojtek Kostrzewa, prezes Grupy Billon.

Billon oferuje m.in. rozwiązania dla korporacji, pozwalające na obniżenie kosztów obrotu pieniężnego. Od momentu zarejestrowania rachunku w systemie blockchain, przedsiębiorstwo sprawuje całkowitą kontrolę nad obiegiem pieniądza. Nie potrzebuje do tego systemu bankowego, pośredników, ani sesji clearingowej oraz nie jest ograniczane godzinami nocnymi i weekendami.

Billona przeciera szlaki

Zezwolenie KNF umożliwia Billonowi prowadzenie działalności w obrębie Unii Europejskiej (UE). Mowa o tzw. paszportyzacji, czyli zawiadomieniu przez KNF właściwych organów nadzoru innych państw UE. W praktyce oznacza to, że Billon nie będzie musiał przechodzić przez proces licencyjny w każdym z nich osobno.

Grupa Billon powstała 2015 r. Billon Financial, czyli spółka zarejestrowany w Wielkiej Brytanii posiada licencję małej instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez tamtejszą komisję nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority – FCA). W 2018 r. licencję małej instytucji płatniczej KNF otrzymała też inna polska spółka z Grupy - Billon Digital Services. Oba zezwolenia dają jednak o wiele mniejsze możliwości niż licencja e-money od KNF.