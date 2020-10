Przełomowy system zdalnego otwierania drzwi

Inteligentny zamek GERDA tedee to rozwiązanie wyznaczające nowy standard wśród zamków drzwiowych. Pierwszy tego typu produkt na świecie może zrewolucjonizować rynek pod kątem bezpieczeństwa.

Najmniejszy, a jednocześnie najsilniejszy inteligentny zamek do drzwi zewnętrznych umożliwia otwieranie ich za pomocą smartfona, smartwatcha lub tabletu. W bezkluczykowym zamku GERDA tedee została ukryta innowacyjna technologia potrafiąca wykryć, kiedy użytkownik zbliża się do drzwi. Za pomocą specjalnej aplikacji można również przyznawać dostęp innym osobom. Wystarczy zdalnie nadać dostęp do drzwi.

– Jeżeli już jesteśmy przy temacie inteligencji, to inteligentne domy stają się nieodłącznym elementem naszego otoczenia, dbając o naszą wygodę. Musimy jednak zadbać również o bezpieczeństwo. Dlatego stworzyliśmy niezawodny zamek na miarę naszych czasów. Połączyliśmy technologię przyszłości z tradycyjnym bezpieczeństwem zamków GERDY i tak powstał rewolucyjny GERDA tedee – mówi Paweł Bijata, dyrektor marketingu GERDA.

Zamek GERDA tedee

GERDA tedee składa się z trzech głównych elementów oraz paczki akcesoriów, które przydadzą się podczas użytkowania zamka. W skład zestawu wchodzą: zamek tedee, czyli inteligentny i automatyczny zamek pozwalający na bezkluczykowy dostęp do drzwi, bridge służący do połączenia zamka ze smartfonem za pomocą modułów Bluetooth i Wi-Fi oraz modułowa atestowana wkładka do drzwi, produkowana przez markę GERDA. W zestawie znajduje się również komplet akcesoriów, w tym przewód z magnetyczną końcówką do ładowania zamka.

Wbudowany akumulator zasila zamek do sześciu miesięcy. Ładowanie, które zajmuje tylko jedną noc, odbywa się za pomocą wygodnej magnetycznej końcówki, która samoczynnie odepnie się w razie potrzeby.

– Stworzony przez nas zamek można zamontować w swoich dotychczasowych drzwiach lub dołączyć jako opcję do nowego modelu drzwi GERDA – wyjaśnia Paweł Bijata.

– Modułowa konstrukcja wkładki pozwala na szybki samodzielny montaż, z którym każdy powinien sobie poradzić. Alternatywnie nasi dystrybutorzy także oferują usługi montażu – dodaje.

System zamka tedee korzysta z protokołu TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. Poddany wymagającym testom przez firmę Securing, osiągnął najwyższą ocenę, która nie wykryła słabych ogniw aplikacji. Zamek został zaprojektowany przez ekspertów IoT oraz inżynierów firmy.

GERDA od ponad 30 lat jest liderem wśród producentów zabezpieczeń. Każdy element wkładki powstaje w fabryce firmy i przechodzi wiele wymagających testów bezpieczeństwa.

Adrian Morel

