Przemysł farmaceutyczny napędza polską gospodarkę

Krajowy przemysł farmaceutyczny to partner polskiej gospodarki. W Krynicy padła bardzo ważna teza, że wydatki na zdrowie i leki to istotne inwestycje.

Zarówno minister Szumowski, jak i minister Kwieciński, mówili, że to wydatki, które mogą działać prorozwojowo. My jako krajowy przemysł jesteśmy do tego gotowi, mamy firmy, które są w stanie produkować i już produkują nowoczesne leki dostarczane polskim pacjentom. Pytanie, czy nas stać na zmarnowanie tego potencjału? My uważamy, że nie i najważniejsze jest dla nas, aby pan minister potrafił skorzystać z tego potencjału, czyli w procesie refundacji i procesie wybierania leków wybierał leki produkowane u nas w kraju, gdyż one dają dodatkową wartość - miejsca pracy, bezpieczeństwo lekowe pacjentów, stabilność dostaw oraz pewność, że te leki będą dobrej jakości - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Justyna Smolińska