Przemysł i TMT ciągną gospodarkę, usługi przyspieszą w maju

Z ankiety przeprowadzonej przez GUS wśród firm w kwietniu wynika, że koniunktura w gospodarce poprawia się, ale głównie w przemyśle. Branża usługowa w dalszym ciągu jest w dołku i pesymistycznie patrzy w przyszłość, obawiając się przedłużającego się zamknięcia. Pozytywnie na jej tle wyróżnia się sektor TMT (telekomunikacja, media, technologie), a zwłaszcza producenci oprogramowania.

W przeciwieństwie do marca, kiedy niemal we wszystkich branżach odnotowano poprawę, kwiecień ujawnił pewną ambiwalencję, jeśli chodzi o nastroje wśród polskich przedsiębiorstw. Wynika to zapewne z tego, że podczas przeprowadzania przez GUS marcowej ankiety, a więc w pierwszej połowie miesiąca, w Polsce nie obowiązywał jeszcze lockdown wprowadzony przez rząd 20. marca, który z małymi wyjątkami trwa do dzisiaj i dotyka wielu branż. Kwiecień już upłynął w całości pod znakiem restrykcji.