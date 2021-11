Przewaga funduszy ESG to tylko iluzja

To klasyczny dylemat, co było pierwsze - jajko czy kura? Ale z punktu widzenia inwestora to przecież nie ma znaczenia. Ważne, że na modzie na ESG da się wypracować dodatkową stopę zwrotu (choć nasz WIG ESG jest tu niechlubnym wyjątkiem). Przez dekady było bowiem inaczej - musiałeś godzić się na niższe zyski, rezygnując z tzw. sin stocks. A moda potrwa jeszcze na pewno kilka lat. Do czasu, aż wszyscy będę - przynajmniej dla agencji ratingowych - przyjaźni ESG. W międzyczasie, paradoksalnie, najwięcej będzie można zarobić na spółkach, które dziś zbierają cięgi za swoje standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Tylko one mogą się poprawić, dołączyć do grona "zielonych" firm, a ich kurs zniwelować dyskonto w wycenie, wynikające z niskiego scoringu ESG. I chyba o to w tej modzie właśnie chodzi - o skuteczne zmuszenie spółek do wzięcia odpowiedzialności za "zrównoważony" rozwój świata, a nie tylko za wartość dla akcjonariuszy. Jednocześnie warto uważać, żeby nie przepłacić za fundusze z metką "ESG", które już pobierają o kilkadziesiąt procent wyższe opłaty, choć ich portfele nie różnią się za wiele od szerokiego rynku. Warto też mieć dystans do danych - agencje ratingowe próbują wszystko zobiektywizować, doprowadzić do wspólnego mianownika, wycenić. Tymczasem dobro, które przynajmniej teoretycznie stoi za modą na ESG, jest z natury subiektywne, bo każdy ma jego inną miarę.