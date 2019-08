Przez asystentkę do serca firmy

Najdroższy rozwód w historii — Jeffa Bezosa, prezesa Amazona — zaczął się od zhakowania jego telefonu.

Miliarder miał romans, który nagłośniono dzięki wyciekowi prywatnej korespondencji. Osobisty ochroniarz Bezosa, zajmujący się jego cyberbezpieczeństwem, opisał całą sytuację w dzienniku „The Daily Beast”. Przyznał, że choć brakuje twardych dowodów, wszystko wskazuje na to, że za wyciekiem stoi rząd Arabii Saudyjskiej, który zhakował telefon Bezosa i ujawnił zdobyte dane American Media Inc. i gazecie „National Enquirer”. Bezos, którego majątek wyceniany był na prawie 160 miliardów dolarów, w wyniku rozwodu oddał byłej żonie 36 miliardów. Dlatego jeśli cyberatak na firmę, to przez prezesa. Albo jego asystentkę. Business Email Compromise — metoda, w której przestępcy wykorzystują dostęp do poczty firmowej, m.in. przez konto prezesa, w ostatnich trzech latach spowodowała 12,5 mld USD strat, szacuje FBI. Jak to się robi? Przeprowadzenie ataku socjotechnicznego, umożliwiającego zdobycie takich informacji, jest prostsze, niż się wydaje, o czym kilka dni temu przekonał się Tomasz Szpikowski, prezes TestArmy, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem.