Przez problemy kadrowe lotnisko Schiphol odwoła latem tysiące lotów

Lotnisko, cytowane przez agencję Reutera, ogłosiło w czwartek, że latem ograniczy liczbę obsługiwanych podróżnych do 70 tys. dziennie.

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej informacji o problemach portu lotniczego - odwoływane loty, protesty personelu, chaos spowodowany brakami kadrowymi. Władze lotniska apelowały ostatnio do przewoźników, by same zrezygnowały z części lotów.

Z informacji Holenderskiej Organizacji Turystycznej (ANVR) wynika, że żaden z przewoźników się na to nie zdecydował. „De Telegraaf” podaje, że zostaną one do tego jednak zmuszone.

„Anulowanych zostanie tysiące lotów, co dotknie setek tysięcy podróżnych” – czytamy w gazecie. Z jej informacji wynika, że będzie to dotyczyło lotów zaplanowanych na lipiec i sierpień.

Także w innych krajach w Europie Zachodniej na lotniskach dochodzi do strajków, tworzą się tłumy pasażerów z powodu braków kadrowych i długich kolejek.

Z powodu zaplanowanego na poniedziałek strajku pracowników ochrony władze lotniska Zaventem niedaleko Brukseli zaapelowały do podróżnych o zmianę rezerwacji lub podróż jedynie z bagażem podręcznym.