Przybywa polskich testów 5G

Orange testuje sieć nowej generacji w Lublinie. Tymczasem resort cyfryzacji daje operatorom wybór miejsca, gdzie wdrożyć ją komercyjnie

Unijne oczekiwania są jasne — do końca przyszłego roku w jednym polskim mieście powinna działać komercyjnie telekomunikacyjna sieć piątej generacji, oferująca dużo większą prędkość i pojemność niż dotychczasowe technologie. W kolejnych latach sieć taka ma być wdrażana w całym kraju — najpierw w dużych miastach, potem w mniejszych ośrodkach. Na razie firmy telekomunikacyjne sprawdzają w warunkach polowych, jak sieć działa i z którym dostawcą sprzętu współpracuje się najlepiej. W tym tygodniu do aren testów dołączył Lublin. W czwartek Orange ogłosił tam w asyście samorządowców rozpoczęcie testów sieci 5G, w których partnerem sprzętowym jest Nokia. Testy w Lublinie potrwają co najmniej do końca tego roku. Na początku 2020 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma ogłosić aukcję częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, które będą wykorzystywane przez nową sieć, a firmy telekomunikacyjne spodziewają się, że trafią one do nich — jeśli wszystko pójdzie dobrze — w połowie roku, co otworzy drogę do budowy sieci komercyjnej.