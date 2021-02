Holding Alibaba pobił szacunki Wall Street pod względem przychodów za trzeci kwartał. Jego biznes e-commerce skorzystał na wzroście popularności zakupów online i szybkim ożywieniu gospodarczym w Chinach, pisze Reuters.

Przychody chiński giganta e-commerce, właściciela platformy AliExpress, wzrosły w okresie od października do grudnia 2020 roku o 37 proc. do 221,08 mld juanów (34,24 mld USD). Analitycy ankietowani przez Refinitiv przewidywali, że będzie to 214,38 mld juanów.

Zysk przypadający zwykłym akcjonariuszom wyniósł 79,43 mld juanów, czyli 28,85 juanów na akcję amerykańskiego depozytariusza. Rok wcześniej było to 52,31 mld juanów, czyli 19,55 juanów na akcję.

Przychody z przetwarzania w chmurze wzrosły o 50 proc. rok do roku, osiągając 16,12 mld juanów. Ten dział holdingu Alibaba po raz pierwszy w swojej historii odnotował dodatni wynik EBITDA.