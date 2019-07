Przychodzi cudzoziemiec do dewelopera

Obcokrajowców w Polsce szybko przybywa. Coraz więcej z nich kupuje u nas nieruchomości, ale zdaniem deweloperów mogłoby być lepiej

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w Polsce ceny mieszkań z miesiąca na miesiąc szybują coraz wyżej. Mimo to na tle innych europejskich państw uwzględnionych przez Deloitte’a w raporcie Property index Polska ma jedną z najniższych średnich cen transakcyjnych za nowe mieszkanie. Przeciętnie za 1 m kw. płacimy nad Wisłą 1,3 tys. EUR, gdy w Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić 4,3 tys. EUR, w Niemczech — 3,2 tys. EUR, a w Czechach — 2,1 tys. EUR. Z czternastu przeanalizowanych krajów tańsze są tylko Węgry, gdzie 1 m kw. mieszkania kosztuje ok. 1,1 tys. EUR. Czy relatywnie niskie ceny w Polsce kuszą obcokrajowców? Mniej, niż można by się spodziewać. W najnowszym raporcie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odnotowało w 2018 r. ponad 16,5 tys. tego typu transakcji. Najwięcej cudzoziemców kupiło mieszkanie w Warszawie — 2,9 tys. Kolejne były Kraków i Wrocław, gdzie liczba transakcji wyniosła odpowiednio 1,2 tys. i 987. Najwięcej gruntów pod zabudowę kupiono natomiast w województwach: śląskim, mazowieckim i łódzkim.