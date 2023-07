Przygotowania do budowy CPK - projekt, decyzja środowiskowa i prace w terenie

W inwestycjach Centralnego Portu Komunikacyjnego dzieje się tak dużo, że można już o nich mówić, posługując się tytułem oscarowego hitu: „Wszystko, wszędzie, naraz”. Znamy projekt terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Jest decyzja środowiskowa, Plan Generalny i zgody lotnicze. Na dużą skalę trwają wykupy nieruchomości, rozbiórki i odwierty geologiczne. Ruszyły przygotowawcze prace budowlane

Wiadomo już, jak będzie wyglądał terminal pasażerski, czyli „serce CPK”, a także ściśle zintegrowana z nim główna stacja kolejowa i węzeł przesiadkowy. W czerwcu spółka CPK przedstawiła projekt koncepcyjny lotniska. Jest to owoc pracy 250 projektantów i ekspertów, w tym wybranego w przetargu master architekta, który ma doświadczenie zdobyte podczas projektowania m.in. lotnisk w Pekinie i Hongkongu.

– Projekt CPK jest skoncentrowany na potrzebach pasażera. Łącząc trzy rodzaje transportu w jednym miejscu, terminal integruje nową stację, która jest częścią krajowego systemu Kolei Dużych Prędkości – tłumaczy Grant Brooker, przedstawiciel konsorcjum Foster+Partners.

Atrium wielkości rynku

Projekt CPK jest wpisany w potrzeby rynku i oparty na liczbach. Zakłada etapowanie w oparciu o prognozy, np. Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). W trakcie opracowania jest już projekt budowlany, który ma być gotowy w tym roku.

Etapowanie i harmonogram Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

– Po wędrówce w górach doszliśmy na przełęcz, z której już widać szczyt – powiedział podczas prezentacji koncepcji architektonicznej prezes CPK Mikołaj Wild.

Terminal pasażerski lotniska, który zajmie powierzchnię ok. 400 tys. mkw., będzie zlokalizowany na dwóch poziomach. Jest pomyślany tak, żeby skrócić czas przesiadek (także między Strefą Schengen, jak też Non-Schengen). Centrum terminala będzie stanowić atrium, czyli przestrzeń o powierzchni Rynku Starego Miasta w Warszawie, która pod jednym dachem połączy część przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Atrium będzie dostępne dla wszystkich, także dla użytkowników Airport City.

Dworzec kolejowy CPK ma się składać z sześciu pod¬ziemnych peronów (12 torów) obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne.

Prace projektowe zakrojone są na duża skalę. Przykładowo, libańsko-amerykańskie konsorcjum projektowe Dar Al-Handasah jako projektant inżynierii lądowej pracuje nad dokumentacją dla m.in. dróg startowych i kołowania oraz płyt postojowych.

Wśród licznych przetargów otwarte są oferty na projektowanie obiektów towarzyszących, w tym wieżę kontroli ruchu lotniczego. Ciekawostka - jej wysokość może wynieść do 105 metrów. Dla porównania: dziś najwyższa wieża lotnicza znajduje się na lotnisku w Katowicach i ma 46 metrów.

Wykupy, przeprowadzki i odwierty

Na terenie inwestycji z sukcesem odbywają się wykupy w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Do PDN zgłosiło się dotychczas ponad 1250 właścicieli posiadających ponad 3550 ha. Z tego akty notarialne są już zawarte dla około 850 ha, a ogromny obszar jest przedmiotem negocjacji i podpisywania protokołów uzgodnień, które poprzedzają umowy. Warunki transakcji są na tyle atrakcyjne, że do PDN zgłoszonych jest już ponad 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu CPK.

Od ubiegłego roku toczą się odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe i budowlane, które dotyczą kilkuset lokalizacji. Celem jest zbadanie jakości i nośności podłoża przed posadowieniem m.in. terminala, dworca kolejowego i dróg startowych. Na obszarze wielokrotnie większym niż lotnisko odbyły się też badania środowiskowe na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko.

Od kilku miesięcy na terenie inwestycji trwają rozbiórki, które zakończyły się na prawie 20 nieruchomościach, np. w Skrzelewie w gminie Teresin, w Wyczółkach w gminie Baranów i w Podoryszewie w Wiskitkach. W lipcu spółka CPK podpisała kolejną umowę na rozbiórki na prawie 50 nieruchomościach, co daje około 200 obiektów. Inwestor CPK otworzył też oferty w czwartym etapie rozbiórek obejmującym łącznie ponad 1100 budynków.

Mieszkańcy chętnie korzystają z oferty zorganizowanych i finansowanych przez CPK przeprowadzek. Dotychczas spółka zorganizowała i sfinansowała 40 takich operacji, a wiele zaplanowanych jest na kolejne miesiące. Do dyspozycji CPK jest siedem firm świadczących usługi przeprowadzek, a zamiar zmiany miejsca zamieszkania na¬leży zgłosić minimum 30 dni wcześniej. W lipcu odbyły się też pierwsze przeprowadzki specjalistyczne, czyli z ciężkim sprzętem rolniczym.

Szczegóły dotyczące PDN, przeprowadzek i czynności w terenie można uzyskać pod numerem infolinii CPK: 539 188 404

Lawina decyzji, zgód i pozwoleń

W ciągu ostatnich dni Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na budowę lotniska. To kolejny element układanki. W lipcu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał wyczekiwaną decyzję środowiskową. Oznacza ona zielone światło dla budowy CPK. Umożliwia inwestorowi zwiększenie zakresu prac, które i tak trwają na dużą skalę. Dzięki niej będzie można prowadzić dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów oraz prace geologiczne, archeologiczne i konserwatorskie.

W pierwszej połowie czerwca minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny CPK, który określa plan rozwoju nowego portu lotniczego do 2060 r. Ustala ograniczenia zabudowy, które powinny być uwzględnione w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia lotniska. Chodzi o to, żeby nowo powstające obiekty nie stały się w przyszłości przeszkodami zagrażającymi bezpieczeństwu operacji lotniczych.

Jeśli dodamy do siebie decyzje ULC, RDOŚ i resortu infrastruktury, to otwierają się drzwi do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Tempo procedur zależy od Wojewody, ale inwestor zakłada, że wydanie tej ostatniej jest możliwe jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę.

Inwestor mniejszościowy

W końcowej fazie jest wybór partnera strategicznego projektowanego lotniska CPK, czyli mniejszościowego udziałowca spółki lotniskowej, która będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem. Skarb Państwa planuje zachować co najmniej 51 proc. udziałów. Wybór partnera będzie dowodem na to, że projekt ma podstawy biznesowe, a część lotniskowa projektu jest rentowna i ma wysoką stopę zwrotu. Udział w postępowaniu ujawniły już dwa podmioty: jeden z największych operatorów lotnisk na świecie francuska Grupa Vinci oraz Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej. A to wcale nie wszyscy uczestnicy.

W przypadku inwestycji kolejowych prace projektowe trwają dla ponad 400 km linii Kolei Dużych Prędkości. Tutaj priorytetem inwestycyjnym jest tzw. igrek, czyli trasa Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań, a szczególny nacisk jest położony na odcinek między Warszawą i Łodzią. Powinien on być bowiem przejezdny jednocześnie z uruchomieniem I etapu lotniska. Dla odcinka między Warszawą i Łodzią CPK czeka już na de­cyzję środowiskową z RDOŚ w Warszawie i Łodzi.

W wyniku trwających postępowań prze¬targowych spółka CPK będzie niebawem gotowa do zlecania przygotowawczych prac budowlanych na „igreku” (najpierw dla odcinka Warszawa — Łódź, a następ¬nie Łódź — Wrocław). Chodzi o rozbiórki i wycinki oraz prace geologiczne i archeologiczne.