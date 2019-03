Przyjazne kubki coraz bliżej

480 pomysłów, 10 krajów, jedno wyzwanie — zaprojektowanie kubka do napojów w pełni nadającego się do recyklingu.

W październiku 2018 r. McDonald’s wraz z siecią Starbucks i grupą inwestycyjną Closed Loop Partners zorganizował konkurs na ekologiczny kubek do napojów — NextGen Cup Challenge. Spośród 480 zaproponowanych rozwiązań eksperci wybrali 12 zwycięzców, którzy otrzymają finansowe wsparcie w dalszym rozwijaniu swoich pomysłów. Szacuje się, że corocznie na świecie używa się 250 mld wykonanych z papieru jednorazowych kubków do napojów na wynos. Większość nie może być recyklingowana ani kompostowana.Aby zapobiec przeciekaniu, pokrywa się je tworzywem sztucznym. Po oddzieleniu warstw zarówno włókno celulozowe, jak też plastik można poddawać recyklingowi. Odzyskane surowce są bardzo cenione na rynku, jednak ich sprzedaż nie jest zbyt duża, co nie zachęca do odzyskiwania.

Rok temu sieć McDonald’s ogłosiła strategię Scale For Good, w której założono, że do 2025 r. 100 proc. opakowań wykorzystywanych w restauracjach sieci będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, certyfikowanych bądź z odzysku, a wszystkie odpady opakowaniowe z sal jadalnych będą trafiały do recyklingu.

Dzięki konkursowi NextGen Cup sieć jest o krok bliżej do rozwiązania problemu. Program skierowany do liderów przemysłu spożywczego nawołuje do podjęcia wspólnych działań, aby stworzyć alternatywę bardziej przyjazną środowisku i dającą zastosować się w skali globalnej. W zwycięskich projektach kluczową rolę odgrywa możliwość ponownego przetwarzania kubków, czyli poddających się i recyklingowi, i kompostowaniu w domowych warunkach. Istotny jest również strukturalny oraz handlowy proces ich produkcji przy jednoczesnym spełnianiu norm przemysłowych.

12 rozwiązań bazuje na innowacyjnych warstwach powlekających, nowych materiałach oraz nowych modelach usług dla kubków wielokrotnego użytku. Wyróżnione koncepcje mogą sprawić, że 250 mld jednorazowych papierowych kubków przestanie być odpadem, stając się cennym materiałem w systemie recyklingu.