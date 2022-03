Przyszłość jest w miedzi

W lipcu minie ćwierć wieku od giełdowego debiutu KGHM Polska Miedź. To jedna z najważniejszych rocznic, jakie KGHM obchodzi w ostatnich latach obok choćby niedawnego sześćdziesięciolecia spółki. Giełdowy debiut miedziowego giganta był istotnym wydarzeniem nie tylko dla samej firmy, ale także dla polskiego rynku kapitałowego. Dziś po 25 latach z dumą możemy stwierdzić, że KGHM pozostaje jednym z głównych motorów napędowych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Janusz Krystosiak, dyrektor departamentu relacji inwestorskich w KGHM Dariusz Iwanski phone:601362305

Debiut, który nastąpił 10 lipca 1997 r., został poprzedzony publikacją prospektu emisyjnego. Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 65 mln spośród 200 mln posiadanych akcji. Ich kurs w dniu debiutu wyniósł 23,50 zł, a nabywcami zostali tak inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Co warte podkreślenia, 15 proc. akcji udostępniono nieodpłatnie pracownikom firmy. Przez lata kurs akcji miedziowej spółki malał i rósł, swój najwyższy poziom osiągając niedawno, bo 13 maja 2021 roku, kiedy to akcje wyceniono na 223,80 zł. To ponad 200 zł więcej niż w debiucie.

Dziś kapitalizacja spółki znowu zbliża się do 30 mld zł, a akcje KGHM stanowią istotny komponent takich indeksów jak WIG, WIG20, czy WIG30. Od 2018 r. KGHM jest również uczestnikiem FTSE4Good Index Series, publikowanego przez London Stock Exchange, co stanowi dowód uznania dla prowadzonej przez nas działalności ukierunkowanej na wartości ESG.

Te liczby i osiągnięcia pokazują, że przez ćwierć wieku od debiutu giełdowego KGHM zbudował status firmy globalnej o ugruntowanej pozycji rynkowej. Utrzymujemy dobrą kondycję finansową i realizujemy zamierzenia strategiczne, nawet pomimo trudnych warunków związanych z wciąż trwającą pandemią COVID-19. Dość powiedzieć, że w okresie pandemii KGHM jako jedna z zaledwie trzech wiodących spółek miedziowych świata nie tylko nie spowolnił, ale wręcz zwiększył poziom produkcji.

Ta sytuacja to efekt przemyślanych i odpowiedzialnych działań, w tym wprowadzenia regulacji sanitarnych w spółce w czasie pandemii czy trafionych inwestycji. I właśnie na inwestycje KGHM stawia w najbliższej przyszłości. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż w Polsce, rozwoju aktywów zagranicznych, usprawnieniu wydobycia, optymalizacji procesów produkcyjnych i oczywiście transformacji energetycznej.

Dalej inwestujemy w e-przemysł. Mamy także szerokie plany związane z Zieloną Energią. W tym względzie należy wymienić przede wszystkim porozumienie podpisane z amerykańską firmą NuScale dotyczące wdrożenia w Polsce technologii SMR (małych modułowych reaktorów atomowych). Pierwsza taka elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 r. To część planów związanych z transformacją energetyczną KGHM, który chce w ciągu najbliższych lat zwiększyć produkcję energii ze źródeł własnych do 50 proc.

Dewizą naszej spółki pozostaje otwarty dialog ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego i transparentność. Prowadzimy politykę komunikacji z rynkiem opartą na przejrzystości i wierzymy, że podejmowane przez nas aktywności wspomogą przyciągnięcie uwagi potencjalnych akcjonariuszy, jak i utrzymanie tych dotychczasowych. Rozwijamy i wykorzystujemy pojawiające się technologiczne nowości, wdrażamy rozwiązania dotyczące budowania i komunikacji equity story spółek, włączając aspekt komunikacji ESG.

Jesteśmy przekonani, że kolejne lata przyniosą nam dalsze umocnienie pozycji w branży i że KGHM pozostanie jednym z najistotniejszych współautorów siły warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi, także w kontekście rynku kapitałowego.