Przyszłość należy do speców od IT

Programiści, testerzy i projektanci to zawody jutra. Jednak niewielu młodych informatyków stawia na własny start-up

Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor IT? Na jakie trendy technologiczne czeka świat? Między innymi na te pytania odpowiadają autorzy najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze IT”. — Polska branża stoi przed ważnymi wyzwaniami. Istotnym elementem wpływającym na jej kształt są inwestycje zagraniczne. Wspierają one rozwój sektora, lokalnego rynku pracy i globalny przepływ know-how. Dzięki wspomnianym inwestycjom rośnie popyt na pracę informatyków i innych specjalistów IT. Międzynarodowe korporacje to jednak ogromna konkurencja dla rodzimych...