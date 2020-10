Puma podpina się do energii

Puma nie zapomina o fanach motoryzacji i dołącza do swojej kolekcji elektryzującą markę. Elektryzującą dosłownie i w przenośni

Podobno niektórych rzeczy nie da się połączyć, ale skoro ktoś wymyślił sos słodko-kwaśny, to wszystko jest możliwe. Różne światy czasem się przyciągają, a w marketingu liczy się także oryginalne podejście. Jeśli myśleliście, że buty powinni reklamować tylko piłkarze, biegacze i lekkoatleci, to byliście w błędzie. Puma sprawdziła już przepis na swój marketingowy sos, zapraszając do współpracy znane marki motoryzacyjne, bo w końcu do auta też trzeba założyć właściwe obuwie.