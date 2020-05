Studio gier celuje w 1,5 mln zł w kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.

Punch Punk Games (PPG) to spółka założona przez Grupę PlayWay i Krzysztofa Grudzińskiego — absolwenta i wykładowcę Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jest to drugie podejście studia do crowdfundingu: wcześniej w zbiórce na FindFunds inwestorzy wpłacili 1,8 mln zł. Po udanej emisji spółka planuje wejść na NewConnect.