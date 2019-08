PZU: ruszył internetowy serwis dla pracowników do obsługi PPK

PZU uruchomił internetowy serwis do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, który umożliwia pracownikom sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych przez pracodawcę na ich rachunek w PPK oraz składanie zleceń - poinformowała PAP spółka.

"Pracownikom oferujemy łatwy dostęp do ich rachunków dzięki intuicyjnej w użytkowaniu i dostępnej o każdej porze platformie inPZU" - poinformował w poniedziałek PAP wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, odpowiedzialny w grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.



Przypomniał, że w maju spółka uruchomiła serwis e-PPK dla pracodawców.



Jak dodał, internetowe serwisy są bezpłatne i dostępne pod adresem inPZU.pl. "Platforma inPZU to wiele możliwości i usług pod jednym adresem. W panelu PPK pracownicy znajdą informację o stanie swoich oszczędności i dokonywanych wpłatach, a także o wycenie i stopie zwrotu funduszy PPK. Będą mogli składać zlecenia dotyczące, m.in. wysokości wpłat, podjęcia pieniędzy, a także decydować o zmianie sposobu inwestowania ich oszczędności" – tłumaczy Żółtek.



Jak podkreślił, bezpieczeństwo zapewnia zatwierdzanie zleceń kodem, który użytkownicy otrzymują SMS-em.



1 lipca, kiedy wystartowały Pracownicze Plany Kapitałowe, Grupa PZU ogłosiła, że podpisała kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK. "Dziś mamy ich kilka razy więcej i ponad drugie tyle jest w przygotowaniu" – przekazał Żółtek.



Przypomniał, że w połowie lipca umowę o zarządzanie PPK podpisała z PZU zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników Grupa Kapitałowa Orlen.



Na początku maja TFI PZU SA zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.



1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu", dotycząca największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej, odbywa się 1 lipca br.



Ustawa o PPK przewiduje termin do 25 października na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi. Natomiast do 12 listopada pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.



Oszczędności emerytalne w ramach PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.