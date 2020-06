Quercus z dodatnim saldem w maju

W maju sprzedaż netto jednostek funduszy Quercusa wyniosła 43 mln zł. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem wyniosła natomiast 2,15 mld zł i była o 3,8 proc. wyższa niż na koniec kwietnia 2020 r.

— Sytuacja na rynkach układa się lepiej niż w naszym scenariuszu bazowym, który zakładał możliwość wystąpienia korekty w maju lub czerwcu. Na razie wygląda na to, że mamy do czynienia z V-kształtnym odbiciem rynków, wyprzedzającym rozwój wydarzeń w sferze realnej. Powodem mogą być olbrzymie pieniądze pompowane do globalnego systemu finansowego przez wszystkie kluczowe banki centralne. W Polsce optymiści otrzymali dodatkowy argument za kontynuacją pozytywnych tendencji — RPP obniżyła stopę procentową do 0,1 proc., co de facto oznacza, że setki miliardów złotych na rachunkach bankowych są oprocentowane obecnie na poziomie zero — komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.