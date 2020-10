Rafał Szlachta nowym prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał Rafała Szlachtę na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak podkreśliło ministerstwo, Szlachta wygrał konkurs na stanowisko prezesa POT.

Resort poinformował także, że podczas piątkowego posiedzenia pozytywną opinię o Szlachcie wydała Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.



Jak podało ministerstwo Rafał Szlachta to dyplomata, biznesmen i międzynarodowy działacz na rzecz sportu i turystyki. Od stycznia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Turystyki w ministerstwach odpowiadających za gospodarkę. Współtworzył instrumenty pomocowe dla branży dotkniętej skutkami COVID-19 m. in. bon turystyczny i tzw. tarczę turystyczną.



Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.



Do zadań POT należy m. in. promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, organizacja stoisk narodowych na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.



POT wydaje także materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, analizuje trendy w światowej turystyce we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną.