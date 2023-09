Raport: Liczba użytkowników bankowości mobilnej – II kw. 2023 r.

Rośnie grono użytkowników bankowości mobilnej. Z danych „Pulsu Biznesu” wynika, że na koniec czerwca 2023 r. z kanału tego korzystało już ponad 24 mln użytkowników. To o blisko 3 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat użytkowników bankowości mobilnej w szerokim znaczeniu tej definicji. Oznacza to, że oprócz użytkowników aplikacji są tu także doliczeni klienci, którzy korzystają z alternatywnych form bankowania na urządzeniach przenośnych. Mowa o użytkownikach serwisów RWD (ang. responsive web design) czy nawet osobach, które logują się do standardowych serwisów z urządzeń mobilnych. Użytkowników aplikacji jest mniej – nieco ponad 22 mln (szczegółowe zestawienie opublikujemy 7 września).

Największym bankiem mobilnym pozostaje PKO Bank Polski, który na koniec czerwca 2023 r. miał 5,6 mln użytkowników bankujących w telefonach. To o pół miliona więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu utrzymuje się mBank, którego mobilni użytkownicy stanowią 3,2 mln klientów. Tu wzrost wyniósł blisko 300 tys. rok do roku. Trzecie miejsce na podium zajmuje Bank Pekao, którego liczba mobilnych klientów zbliżyła się już do 3 mln. Bank ten odnotował też imponujący wzrost kwartalny – o 118 tys. użytkowników.

Smartfony zmieniły sposób, w jaki korzystamy z usług bankowych. Dziś jest to w zasadzie podstawowy kanał obsługi finansów osobistych. Za ich pomocą nie tylko sprawdzamy saldo czy zlecamy przelewy, ale coraz chętniej zaciągamy kredyty i zakładamy lokaty. W części banków sprzedaż produktów w kanałach online jest już znacznie wyższa niż w tradycyjnych oddziałach. Bankowe aplikacje mobilne to wielofunkcyjne kombajny, które w zasadzie mogą już zastąpić bankowość internetową. I to zjawisko ma już miejsce. Szacuje się, że liczba użytkowników mobile only zbliżyła się już do 15 mln. Szczegółowe dane na ten temat opublikujemy w najbliższych dniach.

Dane opublikowane w poniższej tabeli zostały zebrane na podstawie ankiet wysłanych do banków. Oprócz bankowości komercyjnej znajdują się w niej także spółdzielczy zrzeszeni w grupie SGB. Na naszą ankietę nie odpowiedziało drugie zrzeszenie, czyli bankowcy z BPS.

Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego