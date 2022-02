Rau: w sprawie SWIFT możemy zbliżyć się do konsensusu

"Te kraje, które uchodziły za przeciwników (wykluczenia Rosji z systemu bankowego SWIFT - PAP) podały swoje argumenty, ale były to argumenty wahających się, a nie przeciwników" - ocenił Rau.

Jak dodał dyskusja odnosząca się do sankcji "była długa i wykazująca większą dozę jedności, niż każdy się spodziewał, także sankcji personalnych i poszczególnych rozwiązań, takich jak na przykład odłączenie Rosji od systemu SWIFT". "Tu zdania były dużo mniej podzielone, niż się wydawało na początku, widać było, że zbliżamy się do pewnego konsensusu" - poinformował Rau.

Natomiast odnosząc się do informacji o tym, że rosyjski prezydent Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zostali dodani do listy osób objętych sankcjami UE, Rau powiedział, że "to chodziło o sprawy majątkowe, depozytów bankowych itd.". "Natomiast co do kwestii wjazdu tych osób - jeśli pełnią funkcje publiczne - to reprezentują oni swój kraj i tym samym uznano, że tego typu sankcje, ograniczające możliwość poruszania się, byłyby niewskazane" - mówił szef polskiego MSZ.

Rau poinformował jednocześnie, że ministrowie spraw zagranicznych UE postrzegają Białoruś "jako państwo zdecydowanie współodpowiedzialne za tą agresję przeciw Ukrainie".

"Im dłużej trwają działania zbrojne przeciw Ukrainie, im bardziej brutalny i bezwzględny one mają charakter, tym bardziej opinia publiczna odwraca się od Rosji, nawet te fragmenty międzynarodowej opinii publicznej, które do tej pory były w stanie starać się zrozumieć pewne elementy rosyjskiej polityki zagranicznej" - zaznaczył ponadto Rau.

Szef polskiego MSZ uczestniczył w piątek w rozmowach szefów dyplomacji państw członkowskich UE, które odbyły się w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych.

Po tym spotkaniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił natomiast, że wyłączenie Rosji z systemu SWIFT może zostać przyjęte w najbliższych dniach, w zależności od postępowania Rosji. Wskazywał, że ministrowie zdecydowali, iż UE uderzy sankcjami we wszystkich, który odgrywają znaczącą rolę gospodarczą we wspieraniu reżimu Putina.