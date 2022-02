RDOŚ analizuje wniosek środowiskowy na mazowiecki odcinek Via Carpatia

"W tej sprawie było wezwanie formalne, były braki w dokumentacji i 10 lutego wpłynęło do nas uzupełnienie. W związku z tym mogliśmy wystąpić o opinie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie i jednocześnie teraz my analizujemy merytorycznie dokumentację, która do nas wpłynęła" - powiedziała PAP Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

"Każdy z tych organów może w swoim stanowisku wskazać, że są jakieś braki, które wymagają uzupełnienia. W wyniku naszej analizy także może być tak, że będziemy wzywać do jakiegoś uzupełnienia. To jest dość obszerna dokumentacja, więc musimy ją teraz przeanalizować" - dodała.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy mazowieckiego fragmentu drogi ekspresowej S19 Via Carpatia pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Planowana trasa S19 w województwie mazowieckim będzie mieć ok. 32 km i przebiegać po nowym śladzie, przez pięć gmin - Sarnaki, Olszankę, Huszlew oraz miasto i gminę Łosice. Ma to być droga o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi). Powstaną także m.in. obiekty inżynierskie, w tym cztery węzły drogowe (Sarnaki, Ostromęczyn, Łosice, Mszanna), drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także urządzenia ochrony środowiska.

Przebieg drogi w wariancie preferowanym rozpoczyna się przed Chlebczynem. Następnie trasa omija Sarnaki od zachodniej strony. Na przecięciu z obecną DK19 planowany jest pierwszy z węzłów - Sarnaki. Dalej droga od wschodu omija Łosice i za Mszanną ponownie przecina obecną DK19, biegnąc równolegle do niej. Koniec odcinka zaplanowano na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, w okolicach miejscowości Kolonia Łukowisko.

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego. Następnie, po zakończeniu prac przygotowawczych, GDDKiA ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi w systemie "projektuj i buduj".