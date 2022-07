Recesyjne nastroje

Kolejny dzień z rzędu wyłamuje się z tego jen, którego zwyżka jest wyraźniejsza - USDJPY zaczyna oddalać się od okolic 137,00, które nie zostały naruszone. To efekt dalszych spadków rentowności amerykańskich obligacji (10-letnie zeszły poniżej bariery 3,00 proc., podczas kiedy jeszcze w połowie czerwca testowały okolice 3,50 proc.), ale nie tylko. Inflacja CPI w Tokio wzrosła do 2,3 proc. r/r, a BOJ poinformował, że oczekiwania inflacyjne płynące ze wskaźników Tankan sygnalizują wyraźne zwyżki. Czy to w końcu zmieni podejście Banku Japonii do polityki monetarnej i odwróci trend spadkowy na jenie?

Niemniej rynki najbardziej boją się teraz recesji, która ich zdaniem może nadejść wcześniej i być bardziej bolesna (chociaż to będzie można próbować oceniać dopiero za kilka miesięcy). Niemniej w obliczu rosnącej niepewności i minorowych nastrojów, inwestorzy po prostu wybierają dolara. To może zacząć się zmieniać w momencie, kiedy rynek zacznie się zastanawiać, co zrobi FED we wrześniu i czy spodziewana wcześniej agresywna ścieżka podwyżek stóp nie zostanie obniżona - niewykluczone, że pojawią się spekulacje związane z ruchem FED na posiedzeniu w końcu lipca, ale tu raczej decydenci pozostaną przy założeniu podwyżki o 75 p.b. Ważny w tym kontekście będą minutki z czerwca, które poznamy w najbliższą środę.

Wczoraj ciekawa sytuacja miała miejsce na EURUSD. Wyraźne odreagowanie w górę, jakie miało miejsce, jest dzisiaj korygowane, ale technicznie może być to sygnał, że oczekiwanie na ponowny test okolic 1,0350 może nie być tak oczywiste. Robert Holzmann z Europejskiego Banku Centralnego dał do zrozumienia, że oczekiwałby bardziej zdecydowanych działań w kontekście walki z inflacją. Czy to będzie przesuwać oczekiwania rynku w stronę 50 p.b. podwyżki przez ECB już 21 lipca? Teoretycznie opublikowane dzisiaj dane PMI dla przemysłu w strefie euro nie były słabsze od wstępnych szacunków, jakie poznaliśmy ponad tydzień temu. Jeżeli ECB miałby być bardziej agresywny, to tylko teraz, później będzie już znacznie więcej wymówek w kontekście słabnącego wzrostu gospodarczego.

USDJPY - początek większego ruchu?

Czy USDJPY zaczyna właśnie większy ruch spadkowy? Analiza techniczna podpowiada, aby nie odrzucać tego scenariusza. Po pierwsze nieudane wybicie ponad szczyt z 22 czerwca przy 136,70. Po drugie wskaźniki, które słabną i nie potwierdziły nowych szczytów w czerwcu.

Najbliższe dni mogą okazać się dość ważne. Jeżeli USDJPY będzie miał problem z powrotem ponad 136,70, to prawdopodobieństwo zainicjowania spadków stanie się duże. Niewykluczone, że w takiej sytuacji przetestowana zostałaby czteromiesięczna linia trendu wzrostowego przy 131,30.