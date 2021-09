Recykling chemiczny szansą na czysty plastik

Do 2040 zostanie wyprodukowane 7,7 mld ton plastiku, który nie zostanie ponownie przetworzony. Przy odpowiednich inwestycjach ta liczba może zostać zredukowana o 4,5 mld ton. Za największą część z tej redukcji ma odpowiadać technologia recyklingu chemicznego.

W lipcu br. Google wydał raport zatytułowany „Closing the Plastic Circularity Gap” (w wolnym tłumaczeniu „Zamykając Lukę w Obiegu Zamkniętym Plastiku”), który został opracowany wspólnie z firmami analitycznymi AFARA, IHS Markit oraz ośrodkiem badawczym Moonshot Factory. Raport jest szeroko dyskutowany w światowym sektorze tworzyw sztucznych (można go znaleźć tutaj). Dosyć enigmatycznie brzmiąca luka w obiegu zamkniętym to nic innego jak produkcja nowego plastiku, a więc takiego, który nie pochodzi przynajmniej w części z recyklingu. Z drugiej strony pokazuje ona jednak także, jak duża część plastiku nie zostanie ponownie przetworzona, tym samym stanowiąc odpady.