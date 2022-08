Regularne podwyżki płac stają się powszechną praktyką w Bułgarii

Stojewa powiedziała: „W przeciwieństwie do poprzednich lat, wielu pracodawców dwa razy w roku podwyższa pensje pracownikom. Kiedyś był to wyjątek, ale teraz jest to powszechna praktyka. Nasze najnowsze badanie rynku pracy, obejmujące pierwsze sześć miesięcy tego roku, wykazało, że ponad 50 proc. firm zaplanowało podwyżki płac od 6 do 10 proc. Obserwujemy znaczne podwyżki płac u prawie wszystkich prywatnych pracodawców, ale to nie wystarczy, aby zrekompensować utratę siły nabywczej pracowników z powodu wysokiej inflacji."

Poza inflacją, kolejnym ważnym czynnikiem wzrostu płac, jej zdaniem, jest brak specjalistów w różnych dziedzinach. Bezrobocie w Bułgarii stale spada - zauważyła. „Bezrobocie było niskie od wielu lat, z wyjątkiem roku 2020 – dodała. - Specjaliści są bardzo poszukiwani, wiele stanowisk jest nieobsadzonych, a w niektórych przypadkach braki kadrowe są dotkliwe. W kraju uruchamiane są nowe inwestycje, a firmy, od dawna obecne na lokalnym rynku, również poszukują większej liczby pracowników. Kryzys związany z gazem ziemnym nie jest odczuwalny na rynku pracy, a już na pewno nie dochodzi z tego powodu do cięć kadrowych”.

„Kiedy mówimy o braku personelu, zależy to w dużej mierze od sektora biznesowego, do którego się odnosimy. Społeczność biznesowa przeżywa trudności, nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników” – powiedział Stojewa. Coraz więcej firm chce inwestować w automatyzację, cyfryzację i usprawnienia procesu pracy, co wymaga kadr o wyższych kwalifikacjach – dodała. Dzieje się tak w wielu branżach. Ekspertka jest przekonana, że w ciągu najbliższych kilku lat nastąpią zmiany na liście wymaganych na rynku pracy umiejętności zawodowych.

Choć płace rosną, nie zawsze są one najważniejszym czynnikiem przy wyborze pracy – stwierdziła Stojewa. Komfort w miejscu pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym mają w dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie. „Dobrą wiadomością jest to, że dla wielu osób te wartości stają się istotne, nawet w tych sektorach, w których płace najszybciej rosną, takich jak IT i outsourcing. Podczas, gdy w przeszłości młody człowiek chętnie rzuciłby pracę w pogoni za wyższymi zarobkami, w dzisiejszych czasach bierze pod uwagę również taki czynnik, jak możliwość pracy w domu” – stwierdziła.

Omawiając sytuację pracowników z Ukrainy, ekspertka powiedziała, że pracodawcy są na nich bardzo otwarci i dysponują wieloma możliwościami zatrudnienia, chociaż odsetek uchodźców, którzy rozpoczęli pracę w Bułgarii, nie jest duży. „Wiele branż doświadcza poważnego niedoboru kadr, więc pracodawcy są gotowi rekrutować ludzi z Ukrainy, pod warunkiem, że mogą wykonywać odpowiednią pracę. Istnieją w tym zakresie różne opcje i możliwości, o ile Ukraińcy są wystarczająco chętni. Oprócz IT i turystyki, przemysł przetwórczy był od lat otwarty na Ukraińców. Pracodawcy płacili nawet duże pieniądze tylko po to, żeby ich przyciągnąć. Z pewnym żalem powiem, że niewielu Ukraińców podjęło ostatnio pracę, nie wszyscy szukają pracy, ale jeśli zechcą, to z łatwością mogą ją znaleźć w Bułgarii” - powiedziała Maria Stojewa z lokalnej filii amerykańskiej agencji rekrutacyjnej ManpowerGroup.