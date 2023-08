Rekordowa wartość spółki Warrena Buffetta

Lepsze niż oczekiwano wyniki kwartale Berkshire Hathaway, spółki inwestycyjnej legendarnego Warrena Buffetta, spowodowały wyraźny wzrost kursu jej akcji w poniedziałek na giełdzie i nowy rekord wartości rynkowej, informuje Bloomberg.

Akcje klasy B Berkshire Hathaway drożały nawet o 4,2 proc., najmocniej od listopada, do 364,63 USD. Oznaczało to pobicie rekordu kapitalizacji spółki ustanowionego w marcu ubiegłego roku. Obecnie ich cena rośnie o 3,7 proc. do 362,98 USD, co oznacza ok. 800 mld USD wartości rynkowej.

- Nadal uważamy, że Berkshire to spółka, którą warto mieć w zdywersyfikowanym portfelu dzięki jej defensywnym właściwościom – powiedział Jim Shanahan, analityk Edward Jones.

Spółka Warrena Buffetta posiada akcje spółek z branży przewozów kolejowych, użyteczności publicznej, naftowej i ubezpieczeniowe. Największy udział w portfelu stanowią jednak akcje Apple, które zdrożały w tym roku o 37 proc.

- Można przyjąć, że Berkshire to rodzaj mikrokosmosu odzwierciedlającego gospodarkę i być może szerszy rynek – powiedziała Cathy Seifert, analityczka CFRA.

Rzadziej z racji ceny handlowane akcje klasy A Berkshire Hathaway także ustanowiły w poniedziałek rekord, osiągając jak dotąd 555442 USD. Obecnie notowane są po 544190 USD.

Wartość rynkowa Berkshire Hathaway wzrosła w tym roku jak dotą o 18 proc., czyli podobnie jak S&P500.