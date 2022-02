Obligacje Ukrainy o dalszym terminie wykupu tanieją w środę rekordowo z powodu braku oznak słabnięcia kryzysu geopolitycznego wywołanego przez Rosję, informuje Reuters.

Obligacje Ukrainy powiązane z PKB taniały w środę nawet o 12,3 centów do 45,75 centów za dolara. To największa przecena tych papierów od ich emisji w 2015 roku, wskazuje Reuters. Obligacje z terminem wykupu w 2032 roku taniały o prawie 9 centów do rekordowo niskiej wartości 63,187 centów za dolara.