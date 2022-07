Rekordowe dostawy aut Tesli z szanghajskiej fabryki

Dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych wskazują, że w czerwcu 2022 r. amerykański producent aut elektrycznych dostarczył z fabryki w Szanghaju rekordowe 78 906 pojazdów. To niemal dwa więcej niż przed rokiem i o 145 proc. więcej niż w maju. Z tej liczby 77 938 aut trafiło na lokalny rynek. Za granicę trafiło zaledwie 968 samochodów.

W skutek zamknięcia fabryki na około trzy tygodnie z powodu obostrzeń pandemicznych, z zakładu w Szanghaju w kwietniu zjechało zaledwie 1512 aut, a żadne z nich nie wyeksportowano.

Ogólna sprzedaż samochodów osobowych w Chinach wzrosła w czerwcu o 22 proc. rok do roku do poziomu 1,97 mln sztuk. Sprzedaż detaliczna pojazdów napędzanych „nową energią” wyniosła 532 tys. co oznacza wzrost rzędu 131 proc.