Rekordowe przeładunki w Porcie Gdynia

Za pośrednictwem jego terminali, w I półroczu 2023 r., wyeksportowano o 130 proc. więcej zboża niż rok wcześniej. Port jest też ważnym punktem przeładunku uzbrojenia z importu.

W pierwszym półroczu 2023 r. w Porcie Gdynia przeładowano 3,3 mln ton produktów agro, czyli zboża i pasz. Oznacza to wzrost o 50 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., kiedy przeładunki sięgnęły 2,2 mln ton.

Najwięcej zboża w portowych terminalach jest przeładowywane na eksport. Z Gdyni za granicę trafiło 2,1 mln ton, co oznacza wzrost o 130 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r., kiedy przeładunki eksportowe wyniosły 0,9 mln ton. W relacji eksportowej przeładowywane jest głównie zboże, np. pszenica i kukurydza, a w importowej śruta sojowa.

Inwestycje napędzają przeładunek zboża...

W kolejnych latach przeładunki mogą jeszcze wzrosnąć. Port szuka bowiem dzierżawcy, który będzie je rozwijał za pośrednictwem dawnego Bałtyckiego Terminala Zbożowego, w którym w 2020 r. wybuchł pożar. Termin składania ofert upływa 20 września, a operator ma rozpocząć działalność z końcem kwietnia 2024 r. Wcześniej planowano, że nastąpi to na początku przyszłego roku.

- Na wniosek dwóch oferentów komisja przetargowa dokonała przesunięcia terminu składania ofert, uznając, że dodatkowy czas na ich przygotowanie może przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności – twierdzi Aleksander Wicka, odpowiadający za kontakty Zarządu Morskiego Portu Gdynia z mediami.

Jego przedstawiciele podkreślają, że płynne przeładunki są efektem sprawnego działania czterech dzierżawców, zarządzających już funkcjonującymi terminalami agro, czyli HES Gdynia Bulk Terminal, OT Port Gdynia, Mondry Terminal Gdynia i Speed. Zwiększenie przeładunków to także skutek wykonanych przez port inwestycji, np. w pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych oraz przebudowę nabrzeży. Już przebudowano nabrzeże norweskie, a obecnie trwają inwestycje na nabrzeżu indyjskim. Port zbudował też place manewrowo-składowe o powierzchni niespełna 18 hektarów. Są wykorzystywane głównie jako parking dla samochodów ciężarowych przywożących do portu zboże na eksport oraz miejsce gdzie pobierane są próbki do badania.

... i uzbrojenia

Nowe place składowe posłużyły już także portowi do rozładunku importowanego do Polski z Korei sprzętu obronnego. Aleksander Wicka podkreśla, że port ma jeszcze moce pozwalające obsłużyć dostawy wojsk amerykańskich, bez uszczerbku dla innych grup ładunków obsługiwanych w porcie. Do Gdyni z Korei dostarczane są także tramwaje dla Warszawy.