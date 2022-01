Rekordowe wartości japońskiego importu i eksportu

Eksport wzrósł w grudniu ub.r. o 17,5 proc. rok do roku. Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań analityków (16 proc.). Z kolei import wzrósł o 41,1 proc. rok do roku (konsensus analityków 42,8 proc.).

Wartość eksportowanych towarów wzrosła do 7881,4 mld JPY (69 mld USD), zaś importowanych do 8463,8 mld JPY(73,95 mld USD). To najwyższe wskaźniki od 1979 roku, gdy zaczęto analizować dane.

Eksport stali zwiększył się o 75,1 proc. rok do roku pod względem wartości, jednak jego wolumen już jedynie o 10,2 proc., co obrazuje skalę wzrostu cen tego metalu.

Oczekuje się, że w czwartym kwartale 2022 roku PKB Japonii wzrósł o 6,5 proc. w ujęciu rocznym dzięki silnemu ożywieniu konsumpcji.