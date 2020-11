W tym roku uruchomiono w Chinach ponad 1100 nowych funduszy inwestycyjnych. Skala napływu środków, według danych na koniec października, przekroczyła poziom 2,53 bln juanów (ponad 373 mld USD).

To nowy historyczny rekord znacznie przebijający wynik za cały 2019 r. kiedy to wartość środków podsumowano na 1,4 bln juanów, zaś liczbę powstałych funduszy na 1036.

Przekroczenie bariery 2,5 bln juanów to bardzo ważny krok z historycznego punktu widzenia, nawet jeśli liczba ta nie jest aż tak duża w kontekście wielkości całego rynku chińskiego – ocenia Ji Shengling, analityk z China Asset Management.

Niższe stopy procentowe będące następstwem poluzowania globalnej polityki pieniężnej w związku z pandemią koronawirusa uwolniły kapitał i sprawiły, że akcje stały się relatywnie bardziej atrakcyjne. Zmiany w chińskich przepisach i preferencjach inwestorów w tym kraju również przyczyniły się do wzrostu liczby chińskich funduszy inwestycyjnych i napływu nowych środków.

Chiny mają drugi co do wielkości rynek akcji i obligacji na świecie, ale większość Chińczyków woli oszczędzać swoje dochody lub kupować nieruchomości. Na tamtejszych giełdach dochodzi do ostrych spekulacji, w efekcie czego parkiety w Chinach Kontynentalnych zostały określone mianem „kasyn”.