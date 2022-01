Rekordowy napływ środków do ETF

Globalne fundusze giełdowe (ETF) cieszyły się w zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem inwestorów notując rekordowy napływ środków, informuje Reuters.

Agencja powołując się na dane Refinitiv Lipper podała, że w 2021 do ETF-ów trafiły środki o wartości 1,22 bln USD co jest nowym rekordem. W porównaniu z 2020 r. ich wartość zwiększyła się aż o 71 proc. W rezultacie ich aktywa netto osiągnęły pułap 9,94 mln USD co również jest nowym historycznym szczytem. Choć ten rezultat jest imponujący, pozostaje jednak daleko w tyle za aktywami zarządzanymi przez fundusze inwestycyjne, które podliczono na około 43,8 bln USD.