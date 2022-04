Rentowność obligacji USA spada

Dane o inflacji w marcu w USA wywołały wzrost popytu na przecenione w ostatnim czasie amerykańskie obligacje skarbowe, informuje Bloomberg.

Najmocniej, o ponad 10 pkt. bazowych spadają rentowności obligacji w przedziale od 2- do 5-lat. Rentowność obligacji 10-letnich, która wcześniej we wtorek doszła najwyżej od grudnia 2018 roku, spadała po danych o inflacji nawet o 8,5 pkt. bazowego do 2,695 proc.