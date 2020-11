Obligacje USA o dłuższych terminach zapadalności drożeją po tym jak pojawiające się wyniki wyborów prezydenckich sygnalizują dłuższy okres niepewności, pisze Reuters.

Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich, która wspięła się na początku handlu w Azji do pięciomiesięcznego maksimum 0,9450 proc., spadła od tego czasu do 0,816 proc. Rentowność obligacji 30-letnich także spadła z pięciomiesięcznego maksimum do 1,5999 proc.

- To w żaden sposób nie wygląda na Niebieską Falę, której niektórzy z nasz oczekiwali – powiedział Subadra Rajappa, szef strategii amerykańskiego rynku stóp w Societe Generale w Nowym Jorku, odwołując się do prognoz zdecydowanego zwycięstwa Demokratów w wyborach. – To, co dzieje się na rynku obligacji, mówi wszystko. Duże wzrosty, odwracające przecenę, którą mieliśmy wcześniej tego dnia. W miarę jak wyniki wyborów są coraz bardziej wyrównane rośnie prawdopodobieństwo, że ich wynik będzie podważany – dodał. Uważnie obserwowana część krzywej rentowności długu USA pokazuje spadek różnicy między rentownością obligacji 10- i 2-letnich do 65,1 pkt. bazowych. To sugeruje, że inwestorzy oczekują obecnie mniejszych wydatków fiskalnych w związku z rosnącą szansą Donalda Trumpa na reelekcję.

