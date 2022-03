Resort infrastruktury planuje zaktualizować Krajowy Program Kolejowy

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

"Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (...) w związku z przyjętym w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, m.in. na projekty kolejowe. Planowany horyzont czasowy realizacji KPO zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r. Z uwagi na ramy czasowe KPK, który ustanowiony jest do 2023 roku, konieczna jest jego aktualizacja" - napisano w uzasadnieniu.

W wykazie wyjaśniono, że ze względu na dotychczasowy brak przyjęcia KPO przez Komisję Europejską lista zadań ze źródeł KPO została określona jako lista rezerwowa, co umożliwi PKP PLK wszczęcie procedur przetargowych dla projektów wyszczególnionych na tej liście po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

"Planowany harmonogram realizacji projektów KPO obejmuje okres do 31 sierpnia 2026 r., natomiast szacunkowe wydatki na projekty KPO wynoszą łącznie 11 mld 186 mln zł i finansowane będą w całości ze środków unijnych" - napisano.

Dodano, że KPK wymaga ponadto uzupełnienia w związku z rozstrzygnięciami konkursu w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) Transport 2020 oraz uzyskaniem dofinansowania dla 4 projektów dokumentacyjnych realizowanych przez PKP PLK.

Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. kilometrów torów.