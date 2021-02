Aviva poczeka do końca marca na ostateczne oferty od zainteresowanych przejęciem biznesu w Polsce, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Agencja przypomina, że dotychczas Aviva czekała na oferty do 26 lutego. Okazało się jednak, że potrzebuje więcej czasu na renegocjacje partnerstwa bancassurance w Polsce z Santanderem, twierdzą źródła Reutersa.

fot. Bloomberg

Informatorzy agencji twierdzą, że jest trzech chętnych do kupna polskiego biznesu brytyjskiej spółki ubezpieczeniowej, którego wartość szacowana jest na ok. 2 mld EUR. To holenderska NN Group, włoskie Generali oraz niemiecki Allianz.

Rzeczniczka Avivy powiedziała Reutersowi, że rozpatrywane są różne opcje, także prowadzenie biznesu w ramach joint venture.