Revolut potroił przychody i stratę operacyjną

Revolut zwiększył przychody o 180 proc. do 162,7 mln GBP w 2019 roku. Strata operacyjna fintechu wzrosła także prawie trzykrotnie do 107,4 mln GBP.

Liczba klientów Revolut urosła w ubiegłym roku o 186 proc. do ponad 10 mln w 2019 r. Marża brutto firmy wzrosła z 17 proc. na początku ubiegłego roku do 39 proc. na koniec 2019 roku. Strata z działalności operacyjnej wzrosła z 32,8 mln GBP do 107,4 mln GBP w 2019 roku w wyniku zwiększonych inwestycji na poczet przyszłego rozwoju firmy. Ogólne koszty administracyjne wzrosły z 24 mln GBP do 92 mln GBP w 2019 r., głównie w efekcie wzrostu zatrudnienia z 633 osób na koniec 2018 r. do 2261 osób na koniec 2019 r.