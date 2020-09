Piotr Jusiński, analityk Ipopemy, wydał rekomendacje dla spółek z branży turystycznej.

Zalecenie dla Enter Air, przewoźnika czarterowego, brzmi „kupuj” z ceną docelową 35 zł. W dniu wydania rekomendacji (10 września) potencjał wzrostu sięgał 45 proc. Obecnie kurs wynosi 24,3 zł, a potencjał wzrostu to około 44 proc. Rekomendacja dla Rainbow Tours również brzmi „kupuj”, a cena docelowa to 18 zł. Potencjał wzrostu względem obecnego kursu to 54 proc.