Ropa najdroższa od trzech tygodni

Inwestorzy z rynku ropy działali w środę głównie pod wpływem doniesień dotyczących międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem.

Na rynku ropy panowała w środę duża huśtawka nastrojów. Inwestorzy reagowali głównie na doniesienia, które sygnalizowały albo możliwość pojawienia się irańskiej ropy na rynku w niedługim czasie, albo budziły wątpliwości co do rychłego zawarcia porozumienia. Kurs ropy WTI wahał się w ciągu dnia między ponad 1 proc. wzrostem, a 0,9 proc. spadkiem. Ostatecznie, po nieoficjalnych doniesieniach o odrzuceniu przez USA wszystkich dodatkowych warunków postawionych przez Iran, na zamknięciu sesji na NYMEX baryłka ropy WTI z październikowego kontraktu drożała o 1,2 proc. do 94,89 USD, czyli najwięcej od trzech tygodni. Kurs baryłki ropy Brent z październikowego kontraktu rósł na ICE Futures Europe o 1,0 proc. do 101,22 USD i również był najwyższy od 29 lipca.