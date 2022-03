We wtorek na nastroje na rynkach największy wpływ miały wiadomości dotyczące rozmów ukraińsko-rosyjskich w Stambule. Odebrano je jako sygnał zbliżającego się końca wojny. To osłabiło obawy od podaż ropy i spowodowało spadek jej ceny.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z majowych kontraktów spadał o 1,6 proc. do 104,24 USD. W jej trakcie taniała nawet do 98,44 USD. Kurs zamknięcia jest najniższy od 17 marca. Ropa Brent taniała o 2 proc. do 110,24 USD. Wcześniej jej kurs spadał nawet do 104,84 USD.