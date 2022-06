EIA podała w środę, że zapasy ropy wzrosły w USA w tygodniu zakończonym 10 czerwca o 2 mln baryłek. Oczekiwano ich spadku o 1,1 mln baryłek. Wiadomość o najwyższej podwyżce stóp w USA od 1994 roku wywołała obawę hamowania gospodarki. Potwierdził to FOMC obniżając prognozę tegorocznego wzrostu z 2,2 proc. do 1,7 proc.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z lipcowych kontraktów spadał o 3,0 proc. do 115,31 USD i był najniższy od 1 czerwca. Ropa Brent z sierpniowych kontraktów taniała na ICE Futures Europe o 2,2 proc. do 118,51 USD. To jej najniższy kurs od 2 czerwca.