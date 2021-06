Ropa staniała

Cena ropy WTI spadła w poniedziałek choć w pewnym momencie była najwyższa od 2018 roku.

Po tym jak w ubiegłym tygodniu ropa drożała w związku z malejącą szansą pojawienia się na rynku surowca z Iranu, w poniedziałek rano cena baryłki ropy WTI doszła do 70 USD, najwyższej wartości od października 2018 roku. Popyt nie zdołał jej jednak utrzymać tak wysoko, bo nie sprzyjały temu dane makro. Chiny sprowadziły w maju najmniej ropy od pięciu miesięcy. Dodatkowo notowaniom ropy nie sprzyjały spadki na rynkach akcji. Ostatecznie na zamknięciu poniedziałkowej sesji kurs ropy WTI z lipcowych kontraktów spadał o 0,6 proc. do 69,23 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 68,93-70,0 USD. Ropa Brent z sierpniowych kontraktów, której kurs doszedł do 72,27 USD w poniedziałek, drożeje obecnie o mniej niż 0,1 proc. do 71,52 USD.