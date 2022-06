W czwartek rano baryłka ropy Brent z sierpniowych kontraktów tanieje o 1,7 proc. do 114,36 USD. Kurs ropy WTI z kontraktów lipcowych spada o 1,9 proc. do 113,07 USD. napisał, że

Arabia Saudyjska zasygnalizowała zachodnim sojusznikom gotowość do zwiększenia wydobycia ropy, napisał The Financial Times przed czwartkowym, comiesięcznym posiedzeniem OPEC+, które prawdopodobnie uchwali kolejne umiarkowane zwiększenie podaży surowca w lipcu. Bloomberg przypomina, że wcześniej w tym tygodniu The Wall Street Journal pisał o możliwości tymczasowego wyłączenia Rosji z realizacji zobowiązań podejmowanych w ramach OPEC+ w związku z trudnościami, które ma ze sprzedażą ropy. Może to otworzyć innym członkom kartelu, głównie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, do zwiększenia wydobycia.