W II kw. PKB Polski wróci do stanu sprzed pandemii

Mamy już w miarę pełne dane o PKB krajów Unii Europejskiej w I kw. Wprawdzie dotyczą one okresu, o którym chcielibyśmy już zapomnieć, ale z tych informacji można wyciągnąć przydatne wnioski na przyszłość. Widać na przykład, że Polska plasuje się wśród krajów o relatywnie najmniejszych stratach z tytułu kryzysu pandemicznego, co powinno otwierać niezłe perspektywy na kolejne lata. Ale widać też, że notujemy wciąż spore odchylenie od trendu sprzed pandemii, co może mieć praktyczne konsekwencje dla szacowania ryzyka inflacji.